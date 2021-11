Sabato 13 novembre 2021 - 16:48

Dalla prossima settimana nel Lazio gli over 40 potranno prenotare la terza dose

La somministrazione dal primo dicembre

Roma, 13 nov. (askanews) – Dalla prossima settimana apertura delle prenotazioni per gli over 40 anni nel Lazio. Sarà possibile prenotare a partire dal primo dicembre con disponibilità dopo i 180 giorni da ultima dose, si legge in una nota della Regione Lazio.Per quanto riguarda la terza dose, sono oltre 305 mila le dosi effettuate. Di queste, oltre il 36% della fascia di popolazione over 80 anni è vaccinato con terza dose.Ssa/Int9