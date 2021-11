Venerdì 12 novembre 2021 - 17:37

Tre famiglie venete insieme per il polo della pasta fresca

I Lazzarin (Nonno Nanni), Pinton e Rossetto lanciano marchio Nonna Rina

CONDIVIDI SU:





















Milano, 12 nov. (askanews) – Si chiama Nonna Rina il nuovo polo per la produzione di pasta fresca top di gamma nato in Veneto dalla sinergia di tre famiglie imprenditoriali: i Lazzarin a capo della Latteria Montello che produce i formaggi freschi Nonno Nanni, i Pinton già titolari dell’omonima impresa di pasta fresca e la famiglia Rossetto fondatrice della Virosac, azienda che produce sacchetti per uso domestico e professionale.Nonna Rina Srl, che avrà sede a Giavero di Montello e di cui la famiglia Lazzarin detiene la quota di controllo, sarà specializzata nella produzione e commercio di gnocchi e chicche di patate e di paste fresche all’uovo, che verranno realizzati in due stabilimenti produttivi quello della Latteria Montello (per gnocchi e chicche di patate attualmente prodotti a marchio Nonno Nanni) e quello della famiglia Pinton per le paste all’uovo. L’obiettivo del nuovo polo produttivo, di cui la famiglia Rossetto è socio finanziario, sarà quello di presidiare “con forza” il mercato italiano e affermarsi soprattutto su quello estero dove la pasta fresca made in Italy gode di un momento positivo.Il nome della società riporta in auge il marchio storico “Nonna Rina” della famiglia Lazzarin per identificare una linea di prodotti premium. Nella brand strategy verrà data continuità anche allo storico marchio vicentino Pinton. A presiedere il cda di cinque membri Giorgio Rossetto, uno dei due fondatori della Virosac.