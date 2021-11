Venerdì 12 novembre 2021 - 18:06

Malattie Emorragiche Congenite, siglato accordo tra Italia e Albania

Prevede tra l'altro nuovi invii di medicinali plasmaderivati

CONDIVIDI SU:





















Roma, 12 nov. (askanews) – La collaborazione scientifica sul tema delle malattie emorragiche congenite è stata al centro di un accordo tecnico siglato oggi tra il Ministro della Salute, Roberto Speranza, e il suo omologo albanese Ogerta Manastirliu. L’accordo si inserisce nel quadro etico e normativo del nostro Paese e dell’esperienza finora svolta in tema di progetti di cooperazione internazionale che prevedono anche l’esportazione di medicinali plasmaderivati (MPD) eccedenti i fabbisogni nazionali, e conferma inoltre l’impegno dell’Italia a sostenere la crescita del sistema sanitario. L’accordo prevede, inoltre, il supporto all’implementazione della rete dei centri per pazienti emofilici della Repubblica di Albania e la promozione di un utilizzo etico e consapevole dei MDP donati all’Albania da alcune Regioni italiane con il significativo contributo della Regione Toscana.In particolare, nuovi invii di MPD consentiranno l’adeguata presa in carico, l’attuazione dei programmi di profilassi dei pazienti in età pediatrica affetti da emofilia grave e, più in generale, il miglioramento della loro qualità di vita.“L’impegno nei programmi di cooperazione internazionale a fini umanitari, che permettono di inviare medicinali salvavita e di condividere know-how con paesi e pazienti che ne hanno bisogno è, tra le tante attività in cui è impegnato il Centro Nazionale Sangue, una di quelle che mi rende più orgoglioso”, ha commentato il Direttore Vincenzo De Angelis.La collaborazione tra Roma e Tirana in materia di malattie emorragiche congenite ha permesso negli anni di inviare circa 20 milioni di Unità Internazionali di fattori di coagulazione in Albania. Medicinali che hanno garantito terapie salva-vita a circa 250 pazienti di cui 70 in età pediatrica. Queste donazioni sono state associate a iniziative di formazione rivolte a medici e professionisti sanitari albanesi, svolte anche nell’ambito della Convenzione tra l’AOU Meyer di Firenze e il Centro Ospedaliero Universitario “Madre Teresa” di Tirana, fruttuoso esempio di cooperazione decentrata che oltre alla Regione Toscana ha coinvolto le Società scientifiche, i professionisti e le Associazioni dei pazienti del settore dell’emofilia.