Mercoledì 10 novembre 2021 - 16:40

Tecnologia in sanità, è record di investimenti: 17 miliardi

Il nuovo libro "Da Ippocrate a Bill Gates" ne racconta le storie

Roma, 10 nov. (askanews) – La sanità è il settore in cui si registrano maggiori investimenti dall’inizio dell’anno, e quelli in tecnologia sanitaria erano già cresciuti del 47% nel 2020 raggiungendo il record di 51 miliardi solo in Europa (dati Pitchbook). Dopo un iniziale impulso dato dalla pandemia, il settore sanitario è quello che è stato più capace di intravedere le opportunità di evoluzione e crescita. E’ l’argomento dell’ultimo libro del giornalista Claudio Barnini: da Ippocrate a Bill Gates. Come la tecnologia ha cambiato la medicina (Mason&Partners).L’Instant book, disponibile in versione elettronica su Amazon Kindle e Kobo, raccoglie le case history di alcune grandi aziende italiane (Abbott, Bayer, Chiesi Italia, P&P Tech) e di start up innovative (Softcare Studios e Brain Control). https://www.amazon.it/Ippocrate-Bill-Gates-tecnologia-cambiato-ebook/dp/B09K6SWRY8Secondo i dati del Future Health Index, da poco pubblicato, il 74% dei professionisti del settore ritiene prioritario essere pronti a rispondere ad altre crisi.Due gli strumenti per farlo: puntare sulle tecnologie e sulle alleanze per costruire fondamenta salde: “La salute sarà sempre più mediata dalle tecnologie digitali, non solo in situazioni di emergenza. Per questo ho deciso di scrivere un libro che riunisce alcune case history emblematiche di questa evoluzione: le terapie digitali, le app che facilitano l’aggiornamento dei medici, le interfacce cervello-computer che permettono a pazienti neurologici di ‘comunicare’ col pensiero” racconta il giornalista Claudio Barnini “La tecnologia sarà sempre più presente non solo nella diagnostica ma nella costruzione di un sistema organizzato e integrato. Per realizzarlo bisognerà pensare anche alla formazione del personale e dei cittadini”.I campionamenti riguarderanno gli ospedali ma il grosso della partita si giocherà sulla capacità di rendere efficace l’assistenza territoriale con un approccio ‘value based care’ ossia con risultati misurabili.E’ ormai chiaro che anche il PNRR punta sulla tecnologia e sulla rete con la telemedicina. Questa potrà ridurre le differenze geografiche, uniformare gli standard di cura, potenziare l’accesso e ridurre gli spostamenti sul territorio.“Non a caso si è parlato di tecnologie in sanità anche nell’ultima edizione del World Economic Forum. La medicina ‘personalizzata’ è un concetto ormai consolidato, specialmente nelle patologie oncologiche. Questo approccio permetterà di evitare di spendere risorse in trattamenti inefficaci e soprattutto migliorare gli outcome” prosegue l’autore.L’accelerazione impressa dal Covid-19 ha permesso di mettere a punto vaccini a mRNA in pochi mesi, argomento su cui si studiava da circa 10 anni. Per non parlare dell’esplosione della capacità produttiva per rispondere alle richieste di almeno 12 miliardi di dosi. Più del 20% delle start up in ambito sanitario è nata nei primi mesi della pandemia. Le grandi conquiste in ambito sanitario introdotte per rispondere all’emergenza deterranno il passo del settore negli anni a venire. Le tecnologie devono diventare la norma anche ‘in tempo di pace’, soprattutto in ambito territoriale e nella comunicazione tra enti e cittadini. A conferma della vivacità del settore basta a ricordare che in Italia si contano 334 start up. Il 40% delle quali ‘innovative’ e il 31% operanti nel digital health.“Il sistema sanitario non ha risparmiato sugli investimenti in tecnologie e, secondo l’ultima rilevazione di Eurispes (rapporto Italia 2021)” afferma G. Maria Fara, Presidente di Eurispes, che ha firmato la prefazione, ” la fiducia degli italiani nel sistema sanitario è cresciuto del 6% raggiungendo il 71.5%”.Già nel 2015 la Commissione Europea aveva adottato la strategia del Mercato Unico Digitale per indirizzare l’Unione verso la circolazione dei dati e l’adozione di nuove tecnologie.“L’Italia mostrava un ritardo importante” ricorda Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata “ma a spingere il pedale dell’acceleratore ci ha pensato l’emergenza sanitaria. Attualmente l’investimento in IT nel settore sanitario in Italia si attesta sul 1,2% della spesa sanitaria totale rispetto al 2-3% degli altri Paesi Europei. Occorre quindi investire di più e meglio”.