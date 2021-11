Domenica 7 novembre 2021 - 12:14

“Vaccino ai bimbi da dicembre se l’Aifa darà l’ok” (Speranza)

"Lavoreremo con i pediatri per parlare alle famiglie"

Roma, 7 nov. (askanews) – La priorità del governo è accelerare con la terza dose e avviare subito la vaccinazione dei bambini.Quando si parte con la fascia 5/11? “Il mio auspicio è dicembre, non appena l’Ema avrà approvato il vaccino e l’Aifa avrà dato il via libera per l’Italia. Gli scienziati stanno dicendo che la dose di un terzo di Pfizer è efficace e sicura. Lavoreremo con i pediatri per parlare alle famiglie».Così, il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato dal Corriere della Sera.“Se tra i 12 e i 19 anni siamo arrivati al 70%, per i più piccoli possiamo arrivare al 50%”, spiega. Mario Draghi tirerà dritto, anche con Matteo Salvini contrario? “Il premier ha grande fiducia nella comunità scientifica. Non ci sono paturnie politiche in grado di rovesciare l’evidenza scientifica. Siamo determinati a rispettare questo pricipio: decide la scienza. Fino ad ora il governo ha fatto così e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.Mpd/Int5