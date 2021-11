Mercoledì 3 novembre 2021 - 19:07

In Italia 5.188 nuovi casi e 63 decessi

Tasso di positività allo 0,7%

Roma, 3 nov. (askanews) – Sono 5.188, in netto aumento (ieri erano 2.834, quasi la metà), i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore: 63 i decessi (+22), 4.285 i guariti. E a fronte di 717.311 tamponi (ieri erano 238.354), il tasso di positività è sceso allo 0,7% (-0,5%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.In leggero aumento i ricoveri ordinari (+37), in lieve calo il dato relativo alle terapie intensive (-4). Sono 90.072.380 le dosi di vaccino somministrate in totale.Red/Vlm/INt9