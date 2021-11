Martedì 2 novembre 2021 - 19:05

Minacce no vax al governatore della Liguria Toti: disposta la scorta

Attacchi sul web e alcune scritte sui muri di Genova

Genova, 2 nov. (askanews) – Il Comitato per l’ordine e la sicurezza della prefettura di Genova ha disposto la scorta per il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dopo le minacce ricevute sul web e alcune scritte minacciose comparse sui muri di Genova.Il governatore ligure è stato preso di mira negli ultimi mesi soprattutto da alcuni no vax, che lo hanno più volte insultato e minacciato su Facebook per le sue dichiarazioni a favore dei vaccini e del green pass.A destare particolare preoccupazione è stata anche una scritta con minacce di morte, firmata “P38”, comparsa nell’agosto scorso su un muro del quartiere genovese di Oregina, dove nel 1979 fu assassinato dalle Brigate Rosse l’operaio e sindacalista dell’Italsider, Guido Rossa.Fos/Int2