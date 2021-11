Martedì 2 novembre 2021 - 07:24

“Azioni concrete o alzeremo la voce” (Gasbarro di Youth4Climate)

"Il tempo è finito"

Roma, 2 nov. (askanews) – “Se non rispondono con azioni concrete sarà sempre peggio. Se finirà come le altre Cop allora i giovani faranno tutto quello che non hanno fatto finora: non più solo qualche sciopero, ma batteremo il chiodo tutti i giorni, alzando la voce finché anche gli adulti non saranno costretti a unirsi, a farsi sentire insieme a noi. Il futuro è di tutti”. Così Federica Gasbarro, 26 anni, attivista italiana delegata al Youth4Climate, in un’intervista a Repubblica.Per l’attivista c’è un unico risultato di questa Cop che potrebbe essere sufficiente: “Una carta in cui tutti i partecipanti degli Stati si assumono l’impegno per il 2030 a essere a emissioni zero e ad abbandonare i combustibili fossili. Sarebbe abbastanza”.“Ma sono preoccupata e penso non avverrà – precisa l’attivista – La Cina fissa gli obiettivi in là e non cambia posizione, l’India nemmeno risponde, altri Stati sono troppo impegnati nell’economia di petrolio e carbone. Se non verranno presi impegni efficaci, magari spingendo su rinnovabili e aiuti ai Paesi vulnerabili, davanti agli occhi di tutto il mondo sarà sempre più chiaro di chi è la colpa nel non voler aiutare il Pianeta”.Int5