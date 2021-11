Martedì 2 novembre 2021 - 14:34

Al via a Pisa master universitario I livello sui vini italiani

Giunto alla settima edizione

Firenze, 2 nov. (askanews) – Inizia la settima edizione del master universitario di I livello “Vini italiani, mercati mondiali”, il corso di alta formazione promosso dagli atenei della Toscana per formare i professionisti delle strategie di marketing e comunicazione internazionale del vino italiano. La lezione di apertura è in programma giovedì 4 novembre con inizio alle 15, nell’aula magna della Scuola Superiore Sant’Anna, a Pisa.In agenda sono previsti i saluti istituzionali delle e dei rappresentanti di Scuola Superiore Sant’Anna, Università di Pisa, Università di Siena, Università per Stranieri di Siena, Associazione Italiana Sommelier (AIS). Con il coordinamento del direttore del master, prof. Pietro Tonutti, seguono gli interventi di Stefano Cinelli Colombini, vicepresidente del Consorzio del Brunello di Montalcino, proprietario della Fattoria di Barbi (“Una prima analisi del mercato del Brunello di Montalcino, e del vino toscano, dopo il Covid-19”) e di Giulia Pussini, responsabile della promozione internazionale del Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg (“La strategia di promozione internazionale di una storica Denominazione italiana”). A seguire, l’avvio delle attività didattiche.Il master forma una figura professionale che, grazie alle conoscenze dei principi della produzione vitivinicola, dei meccanismi e strumenti della comunicazione e marketing, è in grado di contribuire alla diffusione della conoscenza dei vini italiani all’estero, alla loro promozione e affermazione sui mercati mondiali, considerando sia quelli consolidati (Stati Uniti, Germania, Regno Unito) sia quelli in espansione (Cina, Corea, Russia, Brasile, America latina), con una particolare attenzione su paesi “emergenti” come India, Africa, Sud-est asiatico. Ulteriori conoscenze sulle tecniche di degustazione sviluppate durante le attività didattiche sono garantite dall’acquisizione del diploma di sommelier AIS, durante il corso.