Giovedì 28 ottobre 2021 - 12:38

L’uragano Apollo punta la Sicilia con alluvioni e burrasche

Ferrara di 3bmeteo: "Nel weekend peggiorano condizioni al CentroNord

Roma, 28 ott. (askanews) – E’ stato ribatezzato “Apollo” il ciclone che nelle prossime ore “assumerà caratteristiche simil-tropicali” e si potenzierà avvicinandosi alla costa ionica della Sivcilia. abbatterà sulla costa ionica della Sicilia. La precisazione arriva dal meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che avverte: “Il ciclone, che è stato nominato Apollo dall’Università di Berlino, risalendo le acque ancora molto calde del Mediterraneo, si potenzierà ulteriormente avvicinandosi alla Sicilia. Non è escluso che temporaneamente in questa fase possa diventare anche Medicane, ovvero uragano mediterraneo, prima di declassarsi nuovamente a tempesta tropicale”.I rischi maggiori sono previsti “tra giovedì notte e venerdì” quando “condizioni di maltempo anche severo sono previste sulla Sicilia, in particolare ionica”. Attenzione perciò al “ragusano e siracusano, ma successivamente anche a catanese e messinese ionico” dove “saranno possibili piogge molto intense, potenzialmente alluvionali, accompagnate da burrasche di vento con raffiche talora superiori ai 90-100km/h e intense mareggiate sulle coste ioniche (onde anche di oltre 4-5 metri al largo).Marginalmente coinvolta anche la Calabria, con severo maltempo entro venerdì sera soprattutto sul comparto meridionale e in primis sul reggino ionico”.In vista del ponte di Ognissanti sono previste “condizioni meteo diametralmente opposte al Centronord dove il tempo si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato sino a venerdì. Tuttavia proprio nel weekend si avvicinerà una perturbazione atlantica che porterà un progressivo peggioramento ad iniziare dal Nordovest, dove le prime piogge dovrebbero giungere già sabato. Ma sarà tra domenica e Ognissanti che arriverà una vasta perturbazione atlantica, che porterà le vere piogge di stampo autunnale su gran parte della Penisola, a tratti anche intense ed abbondanti su Alpi, Prealpi, pedemontane del Nord, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana. Qualche rovescio raggiungerà anche il Sud, dove nel frattempo il ciclone mediterraneo avrà allentato progressivamente la presa”.Fcz/Pie