Martedì 26 ottobre 2021 - 21:13

Il MediCane che sta colpendo Sicilia e Calabria, spiegato

Lo spiega Bernardo Gozzini, direttore del Cnr-Lamma

CONDIVIDI SU:





















Roma, 26 ott. (askanews) – Cosa sta succedendo in Calabria e in Sicilia? A Catania, tra le città più colpite, le vie sono trasformate in fiumi e le scalinate della piazza Duomo in cascate. E non è una similitudine, ma la reale conseguenza di un quantitativo di precipitazioni “eccezionale”. E’ un Mediterranean hurricane, “MediCane”, nella sua forma contratta già di moda, che verrà studiato e catalogato, soprattutto per la sua persistenza anomala, e che – fuor di statistica – sta sommergendo campagne e città, e ha già portato via due vittime accertate. Ha spiegato cosa succede (e cosa non deve succedere) Bernardo Gozzini, direttore del Cnr-Lamma (Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale), il consorzio costituito dalla Regione Toscana con il Consiglio nazionale delle ricerche, che oltre al servizio pubblico previsionale, fa ricerche a livello nazionale e internazionale. E c’è un’avvertenza: questo ciclone non se ne andrà presto, e non è destinato ad essere l’ultimo.“Si è creato un sistema di bassa pressione, un ciclone, nel basso ionico. E staziona tra la Sicilia e Malta. E’ un ciclone persistente, resiste da alcuni giorni e si sta addirittura affossando. La bassa pressione si affosserà ancora di più nel centro, nell’occhio del ciclone. E più si abbassa la pressione più aumenta l’intensità dei fenomeni, la forza del vento e le precipitazioni. Un’intensità che toccherà un picco nella giornata di giovedì”, sottolinea il direttore del Cnr-Lamma.E il fatto che il ciclone resti dove causa molti problemi: “All’interno del ciclone il vento gira in senso antiorario e recupera umidità dal mare, che è piu caldo rispetto alla norma. Quindi c’è una maggiore evaporazione ed energia. E tutta l’acqua che il sistema raccoglie dal mare, la scarica sulla parte meridionale della Calabria, soprattutto la zona di Reggio Calabria, e la parte della Sicilia orientale, Catania, Messina, Siracusa, le più colpite. Le perturbazioni che si formano in questa zona normalmente passano, invece in questo caso il sistema ciclonico persiste e non si vede all’orizzonte, nell’immediato, un cambiamento. Forse assisteremo ad una minore intensità dei fenomeni mercoledì, ma già si intravede un picco giovedì e una persistenza dei fenomeni in tutta la Sicilia e gran parte della Calabria, con passaggi di precipitazioni intense e consistenti, almeno fino a sabato. Nella seconda parte della giornata di sabato, e poi domenica, sembra che possa andare a colmarsi il minimo di pressione. Risale la bassa pressione. Quindi un po’ di pace”. Tra sabato e domenica il ciclone inizierà a scivolare via. Questa persistenza infatti, con l’occhio del ciclone bloccato in questa zona, è una prima anomalia: “Normalmente la perturbazione si sposta verso Est, invece questo ciclone staziona, e ogni tanto si affossa, perché sui Balcani, in Romania, c’è un’alta pressione consistente che ha creato un fenomeno di blocco. Normalmente invece le perturbazioni arrivano dalla Francia e poi scivolano a Est, per effetto della rotazione terrestre, passando via via sulla Grecia, Creta, Israele”.Questo “è un ciclone mediterraneo, ma è uno di quelli che verrà studiato, e sarà catalogato come Mediterranean Hurricane, non così estesi come gli uragani atlantici, ma uragani. E questo per i livelli dei venti che ha raggiunto e delle precipitazioni è da considerarsi un MediCane, come ormai si dice”.Qualche dato per capirne l’eccezionalità: le stazioni meteo hanno registrato 200 millimetri di pioggia, alcune hanno registrato 400 millimetri, qualcuna è andata oltre i 500. Si sono raggiunti in 48 ore dai 700 ai 1.000 millimetri di pioggia, è quello che cade in otto-nove mesi in quelle zone. Sono state registrate raffiche di vento sui 97,2 km/h fra Catania e Messina come valore massimo, ma molto probabilmente – spiega Gozzini – a giudicare dai danni in alcune zone si sono superati i 100 km/h, sicuramente su alcuni crinali montani interni. Molte le stazioni con valori fra 70 e 80 km/h.Quindi per alcuni aspetti si può parlare a ragion veduta di un fenomeno eccezionale: “E’ un fenomeno senza precedenti, perché la persistenza è inusuale, è una cosa abbastanza eccezionale che un ciclone rimanga in un’area e si affossi. Ma anche l’intensità raggiunta dalle raffiche e i quantitativi di precipitazione, soprattutto i cumulati di pioggia attesi, visto che non è ancora finita, sono fenomeni eccezionali. Arriveremo a sabato con livelli da record, un evento mai registrato”.Un nuovo record per la Sicilia, dopo quello registrato a Siracusa questa estate, che con 48,8 gradi ha segnato la temperatura più alta della storia in Europa.Ma c’è un altro aspetto che (purtroppo) non fa ritenere il fenomeno di questi giorni eccezionale: “Gli uragani nel Mediterraneo sono dinamiche che stanno aumentando come intensità e sembra anche come numero. E una delle zone a più alta incidenza (in termini di intensità ma dove potrebbero incrementare anche come numero) è proprio quella del mare Ionio, a Sud della Calabria e a Est della Sicilia: è un ampio specchio di mare, che si riscalda facilmente. Qui si creano le condizioni per lo sviluppo dei fenomeni, spesso correlati a situazioni di blocco che si possono creare sulla Turchia e l’area dei Balcani”.Fare fosche previsioni in questa alchimia non è difficile, visto che anche il mare si sta surriscaldando: “La componente del riscaldamento globale pesa, aumenta il gradiente, la differenza di temperatura tra masse di aria fredda e calda, e più differenza c’è, più c’è energia, più forza e intensità. Il cambiamento climatico è l’elemento in più che dà maggiore intensità a questi fenomeni. E la temperatura del mare è uno degli elementi che sta crescendo. Aumento della temperatura del mare vuol dire aumento dell’evaporazione, c’è un passaggio di stato dell’elemento acqua e un rilascio di energia, che rientra nei sistemi perturbati, che diventano più intensi”.Una spirale sempre più vorticosa. Si può fare qualcosa per prevenite questi fenomeni: “Prevenire è difficile. Ma intanto bisognerebbe (almeno) che a livello mondiale si mettessero tutti d’accordo e partecipassero tutti alla Cop26 di Glasgow”, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021. Invece le defezioni che si annunciano sono importanti (Cina, Russia). “Se invece tutti partecipassero e iniziassero a porsi davvero il problema del cambiamento climatico sarebbe già un passo avanti. Perché il cambiamento climatico è un tema locale e globale, riguarda tutti da vicino e lontano”.Ché il cambiamento climatico preoccupa invece molto i cittadini, di tutte le età, non solo i giovani dei FridaysForFuture. Per stare all’Italia, un recente studio dell’Università di Siena ha registrato: per l’89% degli italiani il cambiamento climatico è la minaccia più grande, preoccupa addirittura più della pandemia, e molto di più di altri problemi sui tavoli della politica, compreso quello dei migranti.Ma (intanto o purtroppo) “dobbiamo anche adattarci. Fenomeni di questo tipo saranno sempre più numerosi. Quindi le previsioni del tempo devono migliorare via via, tenendo presente le sfide che pone il cambiamento climatico. Nel caso del ciclone sulla Sicilia e Calabria le previsioni e l’allerta rossa c’erano. Poi, si devono saper gestire questi fenomeni. Essere pronti. Rendere in primis la popolazione consapevole che deve tutelarsi, deve avere comportamenti corretti, evitare di mettersi in pericolo. E dotare la Protezione civile (fortunatamente abbiamo uno dei sistemi di Protezione civile più efficienti) degli strumenti idonei per poter affrontare questi fenomeni”. Ci aspettano giorni “non facili”. E vale per tutti. (Di Giovanna Turpini).Gtu