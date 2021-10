Martedì 26 ottobre 2021 - 16:20

Il 30-31 ottobre in 6 regioni prima edizione di Ulivo Day

Evento alla scoperta dell'arte olivicola

CONDIVIDI SU:





















Roma, 26 ott. (askanews) – Il Movimento Turismo dell’Olio sabato 30 e domenica 31 ottobre, inaugura per la prima volta Ulivo Day: alla scoperta dell’arte olivicola in 6 regioni italiane: Abruzzo, Calabria, Lombardia, Puglia, Toscana e Umbria, aprendo le porte di oltre 30 aziende olivicole ai turisti gourmet che vogliono vivere un’esperienza diretta e formativa a contatto con chi produce. Si tratta di un’iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione dei consumatori a voler approfondire la propria conoscenza dell’olio extravergine di qualità e delle cultivar autoctone.“La crescita del turismo enogastronomico continua la sua ascesa interessando i turisti al prodotto Olio Extravergine – spiega Donato Taurino, presidente del Movimento Turismo dell’Olio – La voglia di conoscere l’Oro Verde è tanta e con grande passione diamo il via a questo primo evento nazionale, un’occasione imperdibile per far conoscere la meravigliosa biodiversità italiana che consiste nelle centinaia di differenti cultivar in ogni regione”.Ogni azienda ha una storia da raccontare e organizzerà visite agli impianti produttivi, passeggiate e picnic tra gli uliveti, degustazioni di prodotti tipici, laboratori di approfondimento sull’olio evo, tour guidati nelle zone circostanti le aziende, incontri d’autore, mostre d’arte.Per scoprire gli ultimi aggiornamenti su come ogni regione e ogni frantoio organizzerà le proprie iniziative legate a “Ulivo Day 2021” è possibile visitare il sito del consorzio.