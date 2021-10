Sabato 23 ottobre 2021 - 12:13

Open Arms, il processo a Salvini aggiornato al 17 dicembre

Senatore Lega accusato di sequestro di persona

Palermo, 23 ott. (askanews) – Il presidente della seconda sezione penale di Palermo, Roberto Murgia, ha aggiornato al prossimo 17 dicembre il processo al senatore della Lega, Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio nell’ambito della vicenda Open Arms.Nel corso dell’udienza odierna – la prima – il procuratore capo Francesco Lo Voi si è opposto alla deposizione dell’attore Richard Gere: “Al di là degli aspetti di spettacolarizzazione legati al personaggio internazionale, aspetti che non s’interessano minimamente alla Procura, riteniamo ci siano ben altri e ben più qualificati testi rispetto a Richard Gere che possano essere in grado di riferire sulle condizioni complessive dello stato di condizioni a bordo”. E’ stata la ong Open Arms a chiedere di far deporre come testimone Richard Gere, che salì a bordo della nave mentre si trovava a poche miglia da Lampedusa.“Non ci pare sinceramente – ha detto Lo Voi – che la testimonianza possa apportare un contributo decisivo alla definizione del procedimento in questione”.Xpa/Int9