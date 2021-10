Giovedì 21 ottobre 2021 - 14:01

Inaugurato il centro Europe Direct Roma Innovazione – Formez PA

Bonisoli: felici di poter lavorare a contatto con Ue e rispondere a istanze cittadini

Roma, 21 ott. (askanews) – Sì è volta oggi, a Roma, presso la sede di Formez PA, la cerimonia d’inaugurazione del centro Europe Direct Roma Innovazione – Formez PA, riconfermato dalle istituzioni europee per la terza volta, a livello regionale, per il periodo 2021-2025. All’evento hanno preso parte, fra gli altri, il responsabile delle relazioni istituzionali dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, Fabrizio Spada, il capo Rappresentanza Ue in Italia, Antonio Parenti, il capo Unità “Reti negli Stati membri” della Commissione europea, Alessandro Giordani, e il Presidente di Formez PA, Alberto Bonisoli. Dopo l’inaugurazione ed i saluti istituzionali, si è svolta una tavola rotonda di lancio di un ciclo di webinar sull’intelligenza artificiale, dal titolo: “Il Decennio digitale europeo: diritti digitali e Intelligenza artificiale. Quali sfide e quali opportunità?”.“Siamo felici di poter lavorare a stretto contatto con le istituzioni europee e di rispondere alle istanze dei cittadini in modo che, attraverso varie iniziative e progetti, siano informati in modo dettagliato di tutte le attività e le opportunità offerte dall’Unione europea – ha dichiarato il Presidente di Formez PA, Alberto Bonisoli – il fatto che il centro Europe Direct Roma Innovazione – Formez PA, sia stato l’unico ad essere stato riconfermato, nella Regione Lazio, per tre volte consecutive, conferma l’ottimo lavoro portato avanti dall’Istituto, sin dal 2013”.“I Centri Europe Direct – ha aggiunto – sono un vero e proprio punto di riferimento e di collegamento fra la Commissione europea, il Parlamento dell’Ue e i vari territori”.“Il Centro Europe Direct che Formez PA ospita da otto anni ha realizzato diverse giornate informative sui finanziamenti europei – ha concluso Bonisoli – in collaborazione con le amministrazioni locali, per raggiungere il maggior numero di cittadini, adempiendo pienamente così alla missione di essere “un’antenna informativa” fra l’Unione europea e la collettività”.