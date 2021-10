Giovedì 21 ottobre 2021 - 10:19

A Tuttofood i migliori oli italiani in vetrina con Unaprol

E Fondazione Evoschool Italia

Roma, 21 ott. (askanews) – I migliori oli extravergine d’oliva italiani, dal Garda alla Sicilia, passando per Toscana, Lazio e Puglia, saranno protagonisti dell’edizione 2022 di Tuttofood, in programma da venerdì 22 ottobre a Fiera di Milano a Rho.Unaprol, in collaborazione con Fondazione Evo School Italia, all’interno dello spazio Coldiretti (Padiglione 18 L01-L25), aprirà un’oleoteca dedicata alla valorizzazione dei migliori oli regionali.Tutti i giorni, guidati da esperti assaggiatori professionisti, i visitatori potranno scoprire qualità e caratteristiche dei diversi oli extravergini d’oliva italiani, che con 42 Dop e 7 Igp rappresentano il più grande patrimonio di biodiversità al mondo.