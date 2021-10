Martedì 19 ottobre 2021 - 20:02

In Abruzzo è morta una bimba di 5 anni travolta da una porta da calcio

Stava giocando quando è avvenuto il fatto

CONDIVIDI SU:





















L’Aquila, 19 ott. (askanews) – Una bambina di 5 anni è morta a Rocca di Botte, nell’Aquilano, travolta da una porta da calcio vicino a un campo sportivo in disuso nella zona di Camerata. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente la piccola, originaria di Acilia, un quartiere di Roma, si trovava con i genitori in un terreno incolto. La dinamica dell’incidente è però ancora da chiarire. La piccola era arrivata da poco nel piccolo comune abruzzese che conta 850 abitanti, per fare visita ai parenti. A nulla è servito il tempestivo arrivo sul posto dei soccorritori e del personale medico del 118 in elicottero decollato dallo scalo dell’Aquila.Xab