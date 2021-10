Venerdì 15 ottobre 2021 - 07:25

Se i ribelli bloccano il porto di Trieste intervengano le forze dell’ordine (Illy)

A Repubblica: Lo Stato difenda i diritti costituzionali al lavoro e alla salute

CONDIVIDI SU:





















Roma, 15 ott. (askanews) – “Scioperare è un diritto costituzionale, impedire con la forza di lavorare a chi vuole esercitare quest’altro diritto, è un reato. Se i ribelli al Green Pass bloccassero i varchi del porto di Trieste, mi auguro un intervento immediato e deciso delle forze dell’ordine per ristabilire la legalità. Lo Stato non può permettere l’interruzione violenta di un pubblico servizio senza reagire.Il rischio oggi è lasciar scivolare il Paese in anarchia e ricatti estremisti”. E’ molto duro l’ex sindaco di Trieste ed ex presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Riccardo Illy contro i portuali triestini che promettono blocchi contro l’obbligo di green pass. “Un blocco ad oltranza cadrebbe come un macigno sulla ripresa interna e internazionale, in una fase già critica del trasporto marittimo globale” ha detto a Repubblica.Lo scontro sociale sull’obbligo di green pass “si evita con la linea dura contro un’esigua minoranza di professionisti del caos e di estremisti infiltrati da forze che si ispirano al fascismo”.Secondo l’ex sindaco il problema non è il green pass ma “la crescente sensazione di impunità di un ribellismo violento che usa il vaccino quale foglia di fico per inconfessati obbiettivi di destabilizzazione politica. Per questo mi auguro che a Trieste e altrove lo Stato intervenga con la forza delle leggi a difesa dei diritti costituzionali, primi fra tutti salute e lavoro”.Bea/Pie