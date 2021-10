Venerdì 15 ottobre 2021 - 12:22

Nei principali porti italiani situazione sotto controllo

Solo qualche momento di tensione a Genova

Roma, 15 ott. (askanews) – Prosegue tranquilla la manifestazione contro il green pass dei portuali e del movimento no vax davanti al porto di Trieste. Circa 10mila i presenti, secondo la sigla del Clpt, Coordinamento lavoratori del porto di Trieste. Fra i quattromila e i cinquemila, secondo le Forze dell’ordine. Chi vuole entrare, può farlo senza problemi. E un centinaio di addetti l’hanno fatto. Stoppato, invece, il traffico dei camion verso il Molo 7, mentre alcuni automezzi sono entrati nello scalo di riva Traiana. Intanto numerosi manifestanti arrivano con borse della spesa e pacchi di alimenti per gli scioperanti.Si limiterà a quest’oggi il presidio del porto di Trieste? Una trattativa in tal senso sarebbe in corso tra rappresentanti del sindacato Usb e del ClpT (Comitato lavoratori portuali di Trieste) e l’Autorità portuale per spostare i termini di applicazione del Green pass ai lavoratori. Questo, almeno, secondo la testata on line AdriaPorta di Trieste. Intanto i lavoratori di alcuni comparti del Gruppo Samer, terminalista Ro Ro a Trieste, hanno deciso di non aderire allo sciopero proclamato oggi da ClpT. “Pur riconoscendo il diritto allo sciopero e pur comprendendo le motivazioni e il sentimento alla base di questa protesta, riteniamo – precisa una nota – di volere esercitare il nostro diritto di essere di opposta opinione”.“Non credo che su 1000 persone che lavorano in porto, oggi 800 stiano scioperando. Ieri ho sentito alcune sigle sindacali e so che non hanno aderito, il porto funziona anche se a ranghi ridotti. Ho fatto appello a tenere bassa la temperatura e non arrivare a scontri frontali”. Così il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e presidente della Conferenza delle Regioni. “Eventuali scontri al porto di Trieste danneggerebbero anche i lavoratori dell’indotto. Le istituzioni sono disponibili al dialogo però all’interno delle regole. Qualcuno – ha aggiunto Fedriga – si è dimenticato cosa abbiamo affrontato in questo Paese, avevamo ospedali pieni per il Covid e i malati oncologici fuori perché c’era il Covid. Le istituzioni devono trovare le soluzioni con i lavoratori, non avere ragione”.Qualche breve momento di tensione si è registrato questa mattina davanti al terminal Psa del porto di Genova tra i lavoratori portuali che stanno dando vita ad un presidio davanti ai cancelli per protestare contro l’obbligo di green pass e alcuni autotrasportatori bloccati all’esterno del terminal. La situazione è poi tornata alla normalità dopo pochi minuti, quando i lavoratori hanno rimosso il blocco al varco.A Napoli e provincia nessun particolare disagio nella prima giornata in cui diventa obbligatorio il Green pass nelle aziende pubbliche e private. Dal porto alle grandi fabbriche, dalle aziende di trasporto, agli uffici non si registrano problemi.Servizio regolare sulle linee bus, metropolitana e funicolari gestite da Anm, Azienda napoletana mobilità. Non ci sono statecancellazioni di corse anche perché, così come reso noto dalla stessa azienda, il numero dei dipendenti non vaccinati è basso, consentendo di non creare disservizi all’utenza. Nessun problema anche presso l’Eav, la holding dei trasporti della Regione Campania che gestisce anche le linee ferroviarie Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea. Dai dati in possesso dell’azienda risulta che la percentuale di dipendenti non vaccinati sia contenuta al 2% sui circa 3mila dipendenti e che il 90% dei non vaccinati si è sottoposto a tampone per potersi recare regolarmente a lavorare. Stessa situazione anche per i tassisti: altissima, infatti, la percentuale di lavoratori che hanno già da tempo ottenuto il Green pass dopo la seconda somministrazione del vaccino. Nessuna tensione o protesta anche nel porto partenopeo dove non sono stati segnalati presidi, manifestazioni oppure code agli imbarchi o nelle operazioni di carico e scarico merci. Situazione sotto controllo anche negli altri porti campani di Salerno e Castellammare di Stabia.Pie