Arriva il freddo dall’Artico con venti, temporali e grandinate

Al mattino le temperature saranno da battere i denti, ma durerà poco

Roma, 13 ott. (askanews) – Tra poche ore l’Italia verrà invasa da aria fredda di estrazione polare che si presenterà con forti raffiche di Bora e Grecale sui settori centro-meridionali italiani: il team de iLMeteo.it avverte che nel corso della giornata i primi segnali dell’irruzione saranno i temporali e le grandinate che colpiranno la Romagna per poi scendere lungo Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Il tempo però tenderà a peggiorare anche sulla Sardegna meridionale ed entro sera in maniera diffusa e via via più intensa su Sicilia e Calabria.Sull’isola non sono da escludere eventi importanti come nubifragi e alluvioni lampo. I venti freddi e impetuosi in arrivo saranno i responsabili dell’abbassamento delle temperature che soprattutto di notte raggiungeranno valori da inizio inverno su molte città.Da giovedì il risveglio degli abitanti ad esempio di Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma sarà davvero da battere i denti, infatti la temperatura si attesterà attorno ai 3-5 gradi, mentre al di fuori delle grandi città, come in periferia e in aperta campagna compariranno le prime brinate di stagione.Ma il maltempo abbandonerà l’Italia già nella seconda parte di giovedì quando l’alta pressione delle Azzorre tornerà a invadere tutto il Paese garantendo così un tempo più stabile e soleggiato anche nei giorni successivi, weekend compreso.Red/Gtu/Int9