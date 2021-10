Lunedì 11 ottobre 2021 - 13:45

La Procura di Roma avvia due procedimenti sulle manifestazioni di sabato

Contestati i reati di devastazione e istigazione per Fiore e altri

Roma, 11 ott. (askanews) – Doppia inchiesta della Procura di Roma sulle violenze avvenute in occasione della manifestazione contro il Green Pass di sabato nel centro storico della Capitale. Gli inquirenti di piazzale Clodio hanno aperto un fascicolo relativo a 6 dei dodici arrestati nelle ultime ore, tra cui i leader di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino; l’ex terrorista nero Luigi Aronica; una delle organizzatrici del sit-in in piazza del Popolo, Pamela Testa; Biagio Passaro del movimento ‘IoApro’.Nei loro confronti i pubblici ministeri contestano i reati di istigazione a delinquere e devastazione e saccheggio in relazione all’assalto alla sede della Cgil. I magistrati nel chiedere la convalida degli arresti valuteranno comunque altre aggravanti, anche in base agli atti che gli investigatori di polizia e carabinieri trasmetteranno entro le prossime ore. A coordinare gli accertamenti è il procuratore capo Michele Prestipino con due pubblici ministeri del gruppo che si occupa di delitti contro la personalità dello Stato e antiterrorismo.Nei confronti di altre 6 persone arrestate, invece, l’udienza di convalida si tiene stamane nelle aule della cittadella giudiziaria. Secondo quanto si è appreso le accuse sono di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.Nav/Pie