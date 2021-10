Domenica 10 ottobre 2021 - 20:57

Speranza: terza dose ora per over 60, poi capiremo se estenderla

Si parte con anziani, fragili e personale sanitario

Milano, 10 ott. (askanews) – “La terza dose deve essere somministrata non prima di sei mesi dalla conclusione del ciclo vaccinale e in questo momento è riservata a persone over 80 e over 60, a persone con gravi fragilità e al personale sanitario. Anche qui si parte da subito. In questo momento l’indicazione è per le persone sopra i 60 anni, nel corso dei mesi capiremo se poi estenderla anche a chi ha meno di 60 anni. Io credo che sia una possibilità”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto a “Che tempo che fa” su RaiTre.