Sabato 9 ottobre 2021 - 19:23

Scontri al corteo dei no green pass a Roma

Occupata la sede della Cgil da esponenti di estrema destra, petardi davanti palazzo Chigi

Roma, 9 ott. (askanews) – Petardi e bombe carta, fumogeni e sit-in non autorizzati. Stanno facendo registrare diversi disordini nel centro della Capitale i manifestanti contrari al Green Pass. Dopo essersi spostati da piazza del Popolo ed aver ingaggiato il confronto con le forze dell’ordine nella zona tra Villa Borghese e Via Veneto si sono poi diretti sotto la sede della Cgil in Corso Italia.“Andiamo dentro, andiamo dentro”. E’ questo il grido che ha accompagnato la carica dei manifestanti No Green Pass nell’assedio alla sede della Cgil. Uno dei tanti video diffuso sui social network confermano come sia stata forte la tensione all’ingresso dello storico palazzo di Corso Italia. Le forze dell’ordine sono riuscite a ricacciare indietro la folla e diverse sono state le persone cadute a terra. Il corteo, guidato da esponenti di estrema destra, è ancora nello spazio antistante l’edificio del sindacato. “La Cgil non ha difeso i lavoratori”, si strilla.Diversi petardi sono stati fatti esplodere nei pressi di Largo Chigi. La zona intorno ai palazzi istituzionali è controllata dalle forze dell’ordine. Sui social network vengono diffusi video in cui si testimonia che alcune persone sono rimaste ferite in seguito al tentativo di forzare il blocco della polizia Alcuni testimoni hanno riferito che sono state lanciate delle sedie di plastica contro il cordone delle forze dell’ordine ed una persona approfittando della confusione è salita sul tetto di un blindato, che era a controllo di via del Babuino. Secondo quanto spiegato dalla Questura sono stati nel complesso circa 10mila i partecipanti alla manifestazione principale, quella di piazza del Popolo. Sui social e dai megafoni si è invece ripetuto: “Siamo 100mila” e “Libertà, libertà”.Nav/Int5