Martedì 5 ottobre 2021 - 18:46

Tornano gli Oscar della sanità italiana giunti alla quarta edizione

120 progetti presentati da 63 aziende pubbliche e private

Roma, 5 ott. (askanews) – Tornano gli Oscar della sanità italiana giunti alla quarta edizione.Ai Lean Health Award 2021 sono stati presentati 120 progetti da 63 aziende sanitarie pubbliche e private del mondo health da tutta Italia (13 in più rispetto alla scorsa edizione), di cui 47 idee progettuali (da 33aziende), 66 progetti già operativi (da 34 aziende) e 7 progetti value based proposti (da 6 aziende).Tutte le regioni hanno presentato progetti di riorganizzazione, alcune per la prima volta come la Basilicata, l’Abruzzo e le Marche. Si conferma una crescita di partecipazione per la Sicilia, tutto il nord e centro Italia e la Puglia. Unica regione che non ha mai presentato un progetto al LHA nelle 4 edizioni è la Calabria.Tra gli argomenti più processati: la velocità dei laboratori nella risposta per le analisi, il miglioramento dei percorsi di supporto alla cura dei pazienti post-intervento chirurgico. E ancora l’innovazione nel programmare il percorso pre-ricovero chirurgico, la velocità nel prenotare ed eseguire tac e risonanze, il buon uso del plasma, la digitalizzazione delle prenotazioni per terapie ambulatoriali. Il disegno di nuove modalità organizzative nei percorsi di emergenza, l’approvvigionamento e la modalità di consegna dei magazzini, il teleconsulto medico-infermiere per la continuità assistenziale, l’inefficienza per la produttività delle sale operatorie, le metodologie innovative per prenotare e gestire i piani vaccinali.Adesso la palla passa alla giuria tecnica che dovrà scegliere i progetti che parteciperanno al Lean Day del 27 ottobre e che, in diretta streaming, si sfideranno per accedere alla finale dell’11 novembre che decreterà l’azienda e il team vincitore del Lean Health Award 2021. Il premio, giunto ormai alla quarta edizione, è organizzato da Fiaso, Federsanità, Aiop, Università di Siena, Telos Management Consulting con il patrocinio di Farmindustria, Confindustria Dispositivi Medici, SIMM, ANMDO, Ispro, Ing.Ge.San, AOPI, SIFO, Istituto Superiore di Sanità, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Liguria, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Emilia – Romagna, Master LHCM, Aris, Cittadinanza Attiva, Cris e il supporto decisivo di Bayer, Takeda, Boston Scientific come Platinum sponsor e Jansenn e Bdcome Gold sponsor.