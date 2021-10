Domenica 3 ottobre 2021 - 08:28

Clima, Cingolani: non è stato bla bla bla. Aperto dialogo con giovani

"La differenza rispetto a prima è che finalmente i due mondi si sono parlati"

Roma, 3 ott. (askanews) – “Per la prima volta”, alla YouthForClimate (Y4C) di Milano, “i giovani per il clima hanno potuto dialogare con 50 ministri arrivati da tutto il mondo, dall’America alla Cina. Sia detto per inciso, i principali emettitori di anidride carbonica, CO2, al mondo”. È quanto dichiara il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervistato dal ‘Corriere della Sera’.“Certo Thunberg dice che non abbiamo fatto abbastanza. Che porsi l’obiettivo di stare sotto i 2 gradi di riscaldamento globale è ipocrita, serve di più – aggiunge -. Mentre Nakate è stata chiara, non si deve far finta che il cambiamento climatico che per noi significa inondazioni per altre parti del mondo significhi invece non aver accesso all’acqua. O che mentre per noi il riscaldamento globale è passaggio alle fonti rinnovabili di energia, per il resto del mondo significa che almeno un miliardo di persone è senza luce ed energia”, ma “la differenza rispetto a prima – rivendica Cingolani – è che finalmente i due mondi si sono parlati. Che la consapevolezza di dover lavorare assieme è dei giovani come dei governi”.A chi gli chiede se quei 400 ragazzi abbiano convinto anche lui, Cingolani risponde che “non si tratta di essere convinto. Si tratta di dialogare. Non ci sono scorciatoie. E semplificare le posizioni di questo o l’altro è una scorciatoia. E l’Italia ha imposto un metodo. La presenza del presidente Mattarella, del premier Draghi, di Kerry, di Boris Johnson, di Alok Sharma (presidente della Cop 26), di Timmermans, commissario Ue, hanno un significato che va al di là delle parole”. Ovvero, “c’è l’impegno ad aiutare con 100 miliardi i Paesi in via di sviluppo. Più concretezza di 100 miliardi ”.Non bastano? “Certo che lo so. La differenza è che all’interno della PreCop 26 e quindi della Cop 26 di Glasgow, quell’obiettivo di raggiungere i 1000 miliardi, un trilione, non è più solo un traguardo, ma un concreto impegno a fare sì che quei 100 miliardi possano attirare nuova finanza, finanza privata, filantropia e quant’altro per aumentare la mole di investimento. Non sottovaluti il lavoro di queste settimane anche in termini di metriche dell’inquinamento”.Per Cingolani “non si tratta solo di chiacchiere. Va sfatata la visione semplicistica del bla bla bla. Portare a questi tavoli tutti i Paesi serve”. Non sfugga che “la Cina non costruirà più centrali a carbone fuori dal loro territorio” e “proprio la Cina, a Milano, in questi giorni, ha affermato che si deve stare “well below” i 2 gradi. Non era mai accaduto. E quell’obiettivo di stare sotto 1,5 gradi si fa più vicino e urgente”.Infine, in merito a quella che viene definita la ‘beffa delle super bollette per il gas'”, il ministro Cingolani replica così: “Lo ripeto l’80% è legato ai costi del gas, il 20 ai costi della CO2. Gli analisti attendono di vedere l’evoluzione del prezzo del gas agli inizi dell’anno prossimo. Questo perché con la messa in funzione di nuove infrastrutture potremmo assistere a una modificazione dei prezzi. Sperabilmente verso il basso ma solo il prossimo anno”.Red/Vlm