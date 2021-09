Martedì 21 settembre 2021 - 11:46

Pnrr, scienza e politica: quale futuro per la sanità italiana?

Presentazione del focus "Salute e Ricerca" di Start Magazine e ICINN

Roma, 21 set. (askanews) – “La prevenzione va quindi intesa come infrastruttura che combina tutti i fattori ambientali, socioeconomici e culturali caratteristici dell’assenza di stati pato­logici, e in grado di impedire dinamicamente il loro sviluppo. Per realizzarla efficacemente occorre operare sia a livello macro sia a quello micro, attuando strategie adeguate di volta in volta alla tipologia del rischio da affrontare”. E’ questo un passaggio del White Paper “Salute e Ricerca”, a firma di Start Magazine, presentato ieri, 20 settembre 2021, in diretta streaming, nell’ambito del Focus tematico ideato da Start Magazine, con la partecipazione dell’Istituto per la Cultura dell’Innovazione (ICINN).A confrontarsi, nel corso della tavola rotonda moderata da Paola Liberare, Coordinatrice scientifica dell’Istituto per la Cultura dell’Innovazione e Partner RSM Italy, Fabiola Bologna, Segretaria Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati; Alessio D’Amato, Assessore della Regione Lazio per Sanità e Integrazione Sanitaria, Annalisa Scopinaro, Presidente Associazione Uniamo Federazione Italiana Malattie Rare; Ennio Tasciotti, Human Longevity Program IRCSS San Raffaele di Roma; Angelo Rossimori di IRPPS-CNR; Massimiliano Bindi, Abbott Diabetes Care; Giuseppe Lanzilotta, Alexion- Astrazeneca Rare Disease; Federico Bressa, Biogen Italia.Nel corso dell’evento, seguito da oltre 2.000 utenti, è stata più volte ribadita la necessità di finanziare la ricerca e l’innovazione, ristabilendo il ruolo centrale della scienza. “Il Recovery Fund è un’opportunità. Dobbiamo investire in salute, scienza ed innovazione”, ha sostenuto Massimiliano Bindi (Abbott), facendo eco alle parole di Angelo Rossimori: “Progettare una nuova Sanità coinvolge una nuova scienza, quella dell’innovazione, per una trasformazione complessiva dell’ecosistema”.L’occasione può essere rappresentata dal PNRR: “La cosa più importante del PNRR è il cambio di prospettiva, da spesa corrente ad investimenti”, sottolinea Federico Bressa, aggiungendo: “Con i 15 miliardi del PNRR possiamo costruire nuovi setting, possiamo tornare a programmare una nuova Sanità”. “Il PNRR può essere opportunità, ma serve visione a 360 gradi” evidenzia Fabiola Bologna, Segretaria Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati. Stesso pensiero di Giuseppe Lanzilotta: “Il PNRR è un’occasione storica per l’Italia, che è chiamata a fare importanti investimenti e riforme”, ha detto Lanzilotta nel corso della tavola rotonda.Che le risorse messe sul tavolo possano catalizzare il digitale nel settore? Se lo augura Ennio Tasciotti, che nel corso dell’evento ha sostenuto che la “medicina digitale” porterà numerosi “vantaggi su diagnosi (Ai, big data…), sulla riproduzione della malattia al computer e sull’effetto dei farmaci su questa”.Annalisa Scopinaro di Uniamo, invece, punta il dito sulla “inequità” delle “venti Regioni d’Italia”, chiedendo una maggiore uniformità a livello nazionale anche a livello di norme e trattamento di chi è affetto da malattia rare. Nel corso della tavola rotonda è stata anche sottolineata l’utilità del fascicolo elettronico personalizzato, da uniformare a livello nazionale ed europeo, per permettere al paziente di raccogliere in un unico luogo tutta la documentazione clinica che lo riguarda, mettendo nel contempo a disposizione della ricerca i dati raccolti.Il Focus Salute e Ricerca, promosso dal quotidiano online Start Magazine con la partecipazione dell’Istituto per la Cultura dell’Innovazione (ICINN), ha visto istituzioni, ricercatori e player privati impegnati nell’ultimo anno, e vede la collaborazione prestigiosa di Uniamo – Federazione Italiana Malattie Rare, Abbott, Alexion, Biogen, Bristol Meyer Squibb.