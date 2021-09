Martedì 21 settembre 2021 - 07:28

“Il green pass ci permette di evitare nuovi lockdown” (Fedriga)

Intervista al Corriere della Sera

Roma, 21 set. (askanews) – “L’utilità del green pass va ribadita.Ed è tanto più importante perché è lo strumento che ci consente di tenere aperto quello che un anno fa veniva chiuso”. Così in un’intervista al Corriere della Sera, Massimiliano Fedriga, governatore leghista del Friuli-Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni.“Il certificato – afferma – ci permette di non avere più lockdown. Significa poter garantire a chi ha attività economiche che non chiuderà e a chi vuole investire che potrà farlo senza problemi”. “Dobbiamo mandare un messaggio chiaro al Paese, assicurare la certezza che il rispetto delle prescrizioni comporta il beneficio di riacquistare piena libertà. Spero che si faccia di più per combattere tutte le fake news. La paura – aggiunge Fedriga – non va condannata, ma capita e smentita con argomentazioni solide”.Int5