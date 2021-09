Giovedì 16 settembre 2021 - 21:01

Veneto, maestra no vax in terapia intensiva: intubata, è grave

La donna 45 anni diceva: di Covid muoiono i vecchi. Chi si vaccinerà morirà

CONDIVIDI SU:





















Roma, 16 set. (askanews) – Maestra trevigiana no vax, no mask, negazionista del virus, è in terapia intensiva per una forma grave di Covid-19. Lo riferiscono i media locali on line.La donna, 45 anni di Treviso, dichiarava: “Di Covid muoiono i vecchi. Vi avviso. Tutti quelli che si vaccineranno moriranno”. Ai suoi alunni diceva: il Covid non esiste e le mascherine non servono. Fu allontanata dall’istituto su segnalazione dei genitori per le sue opinioni estremiste, espresse anche in tv e con veemenza durante manifestazioni in piazza. E’ ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Mestre, intubata, è in gravi condizioni.Gtu