Martedì 14 settembre 2021 - 16:26

Screening trova dei positivi, in Alto Adige è già Dad in alcune classi

Nella Provincia autonoma in atto controllo a tappeto nelle scuole

Roma, 14 set. (askanews) – Alcune classi dell’Alto Adige, dove l’anno scolastico è iniziato il 6 settembre, sono già tornate in didattica a distanza. Lo ha confermato il presidente della provincia autonoma Arno Kompatscher: “alcune classi sono già in Dad” ha detto spiegando che ciò è conseguenza di alcuni casi di positività di alunni e professori. Nella Provincia autonoma, infatti, è in corso un programma di screening a tappeto nelle scuole che è finalizzato proprio ad evitare focolai di Covid-19 e a scoprire, ed isolare, eventuali positivi.Red/Gca