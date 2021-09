Martedì 14 settembre 2021 - 10:33

Entra nel vivo la vendemmia del Lugana, al via anche gli eventi

Press tour internazionale, tasting a Milano e eventi all'estero

Roma, 14 set. (askanews) – Al via con settembre la vendemmia e i grandi eventi targati Consorzio di tutela del Lugana, che ospiterà un press tour internazionale dal 14 al 17 settembre nel territorio della DOC, e poi sarà protagonista a Milano di “Lugana Armonie Senza Tempo”, il tradizionale grande tasting annuale rivolto a pubblico e operatori, che si svolgerà venerdì 17 al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”.Gli impegni del Consorzio proseguiranno poi a pieno ritmo ad ottobre, con la partecipazione alla Milano Wine Week (dal 2 al 10 ottobre), a Hostaria Verona (8-10 ottobre) e la realizzazione di eventi dedicati alla DOC all’estero, in Austria in particolare.