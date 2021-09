Lunedì 13 settembre 2021 - 14:58

Scuola al via, 900mila verifiche sul Green Pass

La campanella suona per quasi 4 milioni di alunni

Roma, 13 set. (askanews) – “Apertura nella serenità” per il nuovo anno scolastico per il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, nel giorno in cui è tornata a suonare la campanella (con il primo sciopero dell’anno, del sindacato Anief) per quasi 4 milioni di alunni (3.865.365) di 9 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Umbria, Veneto, Valle d’Aosta) e della Provincia di Trento.Con l’ombra del Covid ancora incombente, la scuola è ripartita sulla falsariga dell’anno passato, ma con la novità dell’obbligo del Green Pass per tutto il personale scolastico (non per gli studenti, tranne quelli universitari; mentre c’è, secondo l’ultimo decreto approvato dal governo, per chiunque accede nei locali scolastici: addetti alle mense e genitori compresi) e soprattutto con l’attesa partenza, oggi, della piattaforma con cui i presidi devono verificare il possesso della certificazione verde da parte del personale. Bollino verde o rosso: chi non ha il certificato non potrà prestare servizio, sarà considerato assente ingiustificato e dopo il quinto giorno scatterà la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.C’erano timori su un possibile caos al debutto del sistema, che invece, secondo Bianchi e presidi, non si è verificato: “La famosa piattaforma che aveva giustamente posto tanta apprensione ha funzionato perfettamente. Abbiamo visto la gioia dei bambini di ritrovarsi a scuola: avevamo promesso di ritrovarsi in presenza perchè la presenza è equilibrio”, ha detto il ministro, spiegando che tra le 7 e le 8 di mattina, all’ingresso dei prof. negli istituti, “ci sono state oltre 900 mila verifiche. Se considerate che non tutto il Paese è partito, ma 4.500 scuole su 8.000, pensate che risultato straordinario è. Tutto ieri l’abbiamo provata. Funziona. Questo è un Paese che sa fare cose che funzionano: tutti me la stanno domandando in giro per l’Europa”, ha concluso.Parole confermate anche dai presidi. Per Antonello Giannelli, presidente Anp, sulla partenza della piattaforma “non ho segnalazioni particolari, solo casi assolutamente sporadici” di qualche criticità: “Per ora sta andando abbastanza bene, non possiamo che essere soddisfatti. Tranne casi singoli assolutamente fisiologici e in numero assolutamente esiguo, le cose stanno funzionando”; e anche secondo Attilio Fratta, presidente di DirigentiScuola, “il rientro a scuola si è svolto senza problemi: la piattaforma di controllo del Green pass ha funzionato e non sono state registrate criticità. Dunque, dove era il problema?”.Ora il prossimo passo verso una ritrovata normalità potrebbe essere togliere le mascherine nelle classi dove tutti sono vaccinati (“è la linea su cui ci muoviamo”, ha ribadito Bianchi), mentre si apre un nuovo fronte: “Per proteggere meglio la comunità” scolastica “il Green Pass andrebbe esteso a tutti gli studenti sopra i 12 anni, come all’università”, ha proposto Sergio Abrignani, membro del Cts. Ma su questo il ministro per ora chiude: “Il Cts ha funzione importante, di indicazione, quando sarà ora ne parleremo, ma ora il governo è chiarissimo e limpido: ha detto giovedì che chiunque entra a scuola” deve avere il Green pass, “ma non gli studenti e i bambini”.Sav/Int5