Venerdì 10 settembre 2021 - 18:10

“I vaccini che abbiamo sono fra i più efficaci mai avuti” (Gianni Rezza)

Ed è stato un miracolo averli a disposizione in così poco tempo

Roma, 10 set. (askanews) – “I vaccini che abbiamo a disposizione contro il covid sono tra i più efficaci mai realizzati ed è stato un miracolo averli a disposizione in un tempo così limitato”. Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel punto stampa sul monitoraggio della situazione epidemiologica.Rezza ha anche annunciato che “a breve sarà emanata una circolare del Ministero sulla terza dose”. “La terza dose – ha spiegato – può essere somministrata con due finalità: per completare un ciclo vaccinale in categorie fragili o immunocompromesse, oppure come vero e proprio richiamo (booster come dicono gli inglesi) dal momento che in tutti i vaccini la risposta immunitaria col tempo tende a diminuire”.A settembre “inizieremo il completamento del ciclo vaccinale per trapiantati e immunodepressi”, ha detto.Mpd/Int9