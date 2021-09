Giovedì 9 settembre 2021 - 13:00

Ok del governo al greenpass per i lavoratori delle scuole e Rsa

Obbligo per il personale esterno

Roma, 9 set. (askanews) – Il Consiglio dei ministri ha varato il decreto con “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario – assistenziale”. E’ quanto confermano fonti di governo.Il decreto prevede l’obbligo del green pass per il personale esterno (come gli addetti alle mense e alle pulizie) di scuole e università e ai lavoratori delle Rsa.Afe/Pie