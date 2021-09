Giovedì 9 settembre 2021 - 18:14

L’appello di De Luca alle donne incinte: vaccinatevi

Non possiamo più perdere tempo appresso agli imbecilli

Napoli, 9 set. (askanews) – Dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, arriva l’ennesimo invito a tutte le donne in gravidanza a vaccinarsi all’indomani della morte di una neonata prematura, figlia di una donna malata di Covid-19, a Napoli.“Vaccinarsi tutti è la pre condizione per salvarsi la vita e per tornare alla vita normale – ha ribadito De Luca – Un appello particolare alle donne incinte: dopo i tre mesi bisogna vaccinarsi perché il neonato che è morto era il figlio di una madre che non aveva fatto il vaccino. Oggi abbiamo altre 3/4 donne in gravidanza – ha spiegato – che sono in terapia intensiva presso il Policlinico della Federico II, che non avevano fatto il vaccino”.“Il mio appello – ha concluso – è a vaccinarsi tutti e a non ascoltare gli imbecilli che continuano a circolare nel nostro Paese. Avere dei dubbi, delle preoccupazioni, è legittimo, è comprensibile ed è un atteggiamento che abbiamo avuto tutti quanti, ma nel momento in cui abbiamo miliardi di persone che sono vaccinate, non possiamo più perdere tempo appresso alle stupidaggini che circolano sui social”.Psc/Int9