Venerdì 27 agosto 2021 - 12:17

Toyota Yaris Cross, a settembre nelle concessionarie italiane

Nuovi servizi finanziari e WeHybrid. Prezzi da 25.400 euro

Milano, 27 ago. (askanews) – Toyota svela la strategia per il mercato italiano della Yaris Cross, in vista dell’arrivo nelle concessionarie a settembre con prezzi a partire da 25.400. Il suv compatto è alimentato da un powertrain ibrido basato sul propulsore da 1.5 litri a ciclo Atkinson di quarta generazione da 116 CV con emissioni di Co2 a partire da 100 g/km.Cinque gli allestimenti disponibili: Active, Trend, e l’alto di gamma Lounge, Adventure e Premiere. I prezzi partono da 25.400 euro per arrivare ai 32.600 del top di gamma, ma in caso di permuta o rottamazione sono previsti bonus WeHybrid fino a 4.250 euro. Come optional al prezzo di 2.500 euro è prevista la trazione integrale elettronica Awd-i.Per agevolare l’acquisto l’offerta finanziaria si evolve in nuovo programma, il Toyota Easy, che introduce la possibilità di modificare le rate, e il Valore Garantito Plus, che consente di aggiornare il valore residuo dell’auto sulla base di una serie di parametri.Anche i servizi WeHybrid per incentivare una guida sostenibile evolvono in una versione 2.0 con tre novità WeHybrid Credit, Race e School e la conferma dei servizi assicurativi, di assistenza e del programma WeHybrid Challange che permette di accumulare “green credits” da utilizzare con l’app Kinto.