Giovedì 26 agosto 2021 - 17:05

Bmw iX3, anteprima del restyling all’IAA di Monaco

Nei concessionari in autunno, prezzi da 70.900 euro

Milano, 26 ago. (askanews) – Bmw presenterà in anteprima europea all’IAA di Monaco il restyling della iX3. Il suv elettrico prodotto in Cina in joint venture con Brilliance e già ordinabile e arriverà nei concessionari il prossimo autunno con prezzi per l’Italia a partire da 70.900 euro.La Bmw iX3 è il primo modello a disporre della tecnologia eDrive di quinta generazione con batteria da 80 kW, 286 CV per uno 0-100 in 6,8 secondi e un’autonomia fino a 460 km. La batteria supporta la ricarica rapida fino a 150 kW che permette di recuperare 100 chilometri di autonomia in 10 minuti.Gli interventi stilistici hanno interessato il frontale con la griglia a doppio rene più grande e fari più sottili, mentre nella parte posteriore spiccano le luci a led tridimensionali. All’interno nuovo cockpit con quadro da 12,3 pollici, Control Display ingrandito e pannello di controllo sulla console di nuova concezione. Di serie il pacchetto M Sport e Bmw Live Cockpit con sistema di navigazione Bmw Maps basato su cloud e l’Intelligent Personal Assistant.