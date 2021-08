Venerdì 20 agosto 2021 - 13:12

Precipita da un’impalcatura: grave un operaio (nel Milanese)

Verso le 9.25 a Fizzonasco: 59enne ha fatto un volo di oltre 3 mt

Milano, 20 ago. (askanews) – Un operaio di 59 anni è ricoverato in gravi condizioni all’Humanitas di Rozzano (Milano) dopo essere precipitato da un’impalcatura mentre stava lavorando in un’azienda che si occupa di laminazione e riciclo dell’alluminio a Fizzonasco di Pieve Emanuele, alle porte del capoluogo lombardo. Secondo quanto riferito dall’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, il 118 è intervenuto in via Bruno Buozzi con un’ambulanza che ha trasportato il lavoratore al nosocomio in codice giallo.Areu ha precisato che l’uomo sarebbe caduto nel vuoto da un’altezza di oltre tre metri riportando un trauma cranico non commotivo e traumi toracico e alla schiena. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.Alp/Int9