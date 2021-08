Martedì 17 agosto 2021 - 13:48

Sale il tasso di occupazione delle terapie intensive

Ancora al di sotto della soglia critica

Roma, 17 ago. (askanews) – Sale, pur rimanendo ampiamente sotto la soglia critica, il tasso di occupazione delle terapie intensive da parte dei pazienti Covid. Lo evidenzia il report di Agenas-Agenzia per i servizi sanitari regionali, secondo cui la media nazionale cresce di un punto percentuale attestandosi al 5% rispetto alla settimana precedente. La soglia critica rimane fissata al 10%.Per quanto riguarda i ricoveri ordinari – per i quali la soglia critica è fissata al 15% – il dato nazionale è stabile al 6%.In entrambi i casi si registrano però con situazioni diverse fra regioni: in Sicilia, ad esempio, il tasso di occupazione di aree non critiche è al 16%, oltre la soglia stabilita, con il rischio quindi di cambio colore ma l’occupazione delle terapie intensive è stabile al 9%.In Sardegna situazione delicata per le terapie intensive, occupate all’11%, ma i ricoveri ordinari sono al 9%.Situazioni analoghe in Calabria – 14% nei ricoveri ordinari ma 4% nelle terapie intensive – Basilicata – 10% per i recoveri ordinari e 2% per le terapie intensive – Campania e Lazio fanno registrare 8% per i ricoveri ordinari ma se la prima è stabile al 3% nelle intensive, la seconda registra per queste un 7% di occupazione.Mpd/Int9