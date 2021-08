Martedì 10 agosto 2021 - 12:37

Zaia: in Veneto il 70% dei nuovi ricoverati non è vaccinato

"Siamo preoccupati"

Venezia, 10 ago. (askanews) – “In Veneto registriamo un timido e lento incremento dei ricoverati. Quasi il 70% di essi non è vaccinato”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Luca Zaia, nel corso di una conferenza stampa convocata presso Palazzo Balbi a Venezia. “Siamo un po preoccupati per questo fenomeno” ha aggiunto il governatore che ha sottolineato che quasi la totalità dei pazienti in terapia intensiva non si è sottoposto al vaccino anti-Coronavirus.Fdm/Int2