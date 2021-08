Martedì 10 agosto 2021 - 13:03

Cenati (Anpi): non dimentichiamo la barbarie di Piazzale Loreto

Scavuzzo: essere qui in tanti è la risposta all'indifferenza

Milano, 10 ago. (askanews) – “Era una giornata di sole straordinaria, bella. Facendoci largo fra un gruppo di una cinquantina di persone abbiamo visto questa orribile scena: un mucchio di uomini ammonticchiati l’uno sull’altro, vicino allo steccato. E c’erano tre persone, staccate dal mucchio. Solo dopo ho saputo che uno era il papà di Sergio Temolo, e l’altro un suo compagno della Pirelli. Ero frastornato. Ho provato, come dire, un senso di sgomento ma anche di estraneazione. Ho riconosciuto anche un ospite della mia vicina di casa che aveva la faccia insanguinata e le braccia spalancate, dritte oltre la testa, come in un atto di estrema difesa. Non potevamo staccarci da quell’orrore: sembrava che tutto attorno fosse finto, le case, i militi neri, i morti, perfino noi che insieme alla gente sembravamo figurine di carta. Giurammo che non avremmo mai dimenticato”. Il presidente dell’Anpi di Milano, Roberto Cenati, ha citato le parole di un testimone oculare, il poeta e intellettuale, Franco Loi, allora adolescente (è morto a 90anni nel gennaio scorso), per ricordare l’eccidio di piazzale Loreto a Milano. Cenati ha tenuto un discorso nel corso della commemorazione del 77esimo anniversario della fucilazione di 15 tra militanti comunisti e socialisti, e partigiani, assassinati il 10 agosto 1944 dai militi fascisti della “Legione Ettore Muti” su ordine degli occupanti nazisti.“Con queste fucilazioni si pensava che la strategia del terrore nazifascista potesse isolare i combattenti della Resistenza: l’eccidio ottenne invece l’effetto opposto e Milano non ha mai dimenticato questa barbarie così come gli altri crimini commessi” ha continuato Cenati, davanti a qualche centinaio di persone, alcune delle quali con le bandiere del Pd, Rifondazione, Cgil e Fiom, ricordando che i valori per i quali sono morti i 15 martiri di piazzale Loreto “sono quelli della solidarietà, della tolleranza, della pace, della politica intesa come servizio disinteressato al bene comune”. “Il loro sacrificio ci obbliga ad un esame di coscienza, rappresenta per noi un forte richiamo a contrastare il riemergere dei nazionalismi – ha concluso il presidente dell’Anpi milanese – il ripresentarsi di movimenti neofascisti e neonazisti, di una preoccupante deriva xenofoba, razzista e antisemita che attraversa anche il nostro stesso Paese”.Come ogni anno, alla cerimonia hanno partecipato le autorità civili e militari di Milano e della Città metropolitana (con i gonfaloni di diversi Comuni) che hanno deposto delle corone di fiori davanti al monumento realizzato dallo scultore Giannino Castiglioni. In piazza anche l’88enne ex dirigente sindacale e senatore, Antonio Pizzinato, e il filogo e critico Massimo Castoldi, nipote del “martire” Salvatore Principato. Per il Comune, è intervenuta la vicesindaca Anna Scavuzzo sotttolineando come l'”essere in tanti qui oggi è uno dei segni più belli, perché testimonia l’importanza di rispondere all’indifferenza”.In rappresentanza di Regione Lombardia ha preso la parola il sottosegretario alla presidenza, Antonio Rossi, spiegando che “ricordare è importante per capire, per conoscere ed evitare di ripetere gli errori del passato”.Alp/Int2