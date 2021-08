Martedì 10 agosto 2021 - 15:42

Agenas: aumenta il numero di ricoveri in 7 regioni, Sardegna verso il giallo

Il monitoraggio

Roma, 10 ago. (askanews) – E’ stabile al 5%, a livello nazionale, il tasso di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid-19 nei reparti di area non critica degli ospedali secondo quanto rileva il monitoraggio Agenas, l’agenzia sanitaria delle regioni. Situazione più delicata in Sicilia, dove il tasso arriva al 14%, a un solo punto dalla soglia critica per la quale è previsto il cambio di colore della regione. In crescita anche Campania e Lazio che arrivano al 7%, Emilia Romagna al 5%, Abruzzo e Puglia al 4%, Molise al 2%. Cresce di un punto percentuale il tasso di occupazione dei posti in terapia intensiva da parte di pazienti covid secondo gli ultimi dati diffusi da Agenas. La media italiana si attesta intorno al 4%, mentre risultano stabili al 5%i ricoveri in area non critica.In particolare, salgono l’Emilia Romagna che raggiunge il 4%, il Lazio il 7%, la Toscana il 5%, la Lombardia il 3%. Oltre la soglia del 10%, uno dei nuovi parametri per il cambio di colore, c’è la Sardegna che è comunque stabile all’11%. Tasso stabile anche in Sicilia, al 7%, ma crescono i ricoveri in area non critica (14%). Segno negativo invece per la Pa di Trento che torna a 0.Mentre sale a 68,91 su 100mila abitanti il numero di contagi settimanali da Sars-Cov-2 in Italia, sempr secondo il monitoraggio di Agenas i cui dati, relativi alla settimana 2-8 agosto, segnalano un aumento rispetto ai 63,65 registrati dal 26 luglio al primo agosto. L’incidenza era al 50,25 su 100mila fra il 19 e il 25 luglio.In particoòlare questa settimana tre regioni superano quota 100, uno degli indicatori previsti per il cambio di colore regionale: Sardegna (142,03), Toscana (119,73) e Sicilia (104,55).Mpd/Int2