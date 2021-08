Sabato 7 agosto 2021 - 12:25

Vaccinazioni, oltre 71 milioni di dosi somministrate in Italia

Forniture superano i 74 milioni

Milano, 7 ago. (askanews) – Sono 71.071.465 le dosi di vaccino anti covid somministrate in Italia secondo il report settimanale del ministero della Salute aggiornato alle ore 7.00 di oggi 7 agosto. Un dato in aumento di 3.316.075 dosi rispetto alla rilevazione precedente. Per quanto riguarda le forniture siamo a 74.036.409, oltre 2,7 milioni in più rispetto alla settimana precedente.I grafici del Rapporto mostrano ancora chiaramente la stretta relazione tra l’aumento dei vaccini e il crollo delle ospedalizzazioni, sia in area medica sia in terapia intensiva, pure a fronte di un leggero aumento dei ricoveri nell’ultimo periodo.