Venerdì 6 agosto 2021 - 12:06

Zingaretti: Valentino Rossi, grazie per le emozioni

Ci ha reso orgogliosi di essere italiani

Roma, 6 ago. (askanews) – “Ha annunciato il ritiro uno degli sportivi più amati nel mondo. Valentino Rossi ci ha reso orgogliosi di essere italiani, penso che in pochi come lui possano meritarsi l’appellativo di leggenda. Grazie per le tante emozioni che ci hai regalato, 46 per sempre”. Così su Facebook il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti.Bet/Int2