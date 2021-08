Venerdì 6 agosto 2021 - 15:51

Lazio, D’Amato: 762 nuovi casi, ma il trend è in frenata

A Roma i positivi sono 344

Roma, 6 ago. (askanews) – "Oggi si registrano 762 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (+218), 2 decessi, compresi i recuperi (-4) i ricoverati sono 397 (+5), le terapie intensive sono 54 (+1). I casi a Roma città sono a quota 344. Osserviamo anche oggi una frenata del trend dei casi positivi (-83 su base settimanale). RT in calo, incidenza costante, pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa e continua la frenata della variante Delta nel Lazio". Lo aveva detto anche questa mattina l'assessore regionale alla sanità del Lazio, Alessio D'Amato, il trend è in frenata e l'RT passa da 2,01 a 1,24. L'incidenza rimane costante a 72/100mila abitanti, in prevalenza riguarda la fascia di popolazione giovane 20/30 anni" ha detto.