Martedì 3 agosto 2021 - 15:10

Itinerario su misura tramite app per la Milano Wine Week 2021

Si potrà così scegliere dove cenare in base al vino desiderato

Milano, 3 ago. (askanews) – La principale novità dell’edizione 2021 della Milano Wine Week, in programma dal 2 al 10 ottobre, è rappresentata da una nuova app che permette ai visitatori di creare un itinerario su misura dei propri interessi. Renderà inoltre possibile interagire con i luoghi e gli eventi della moda, del design, dell’arte e della ristorazione. L’idea è quella di non sostituire con il canale digitale e la tecnologia gli eventi fisici, ma offrire uno strumento per viverli al meglio. Sono infatti centinaia le attività trasversali che faranno parte della rete della manifestazione: dagli showroom di moda agli atelier d’arte e agli spazi dedicati al design e la app aiuta ad orientarsi.Si potrà, ad esempio, scegliere dove andare a cena in funzione dell’etichetta vinicola che si desidera consumare, ma anche usufruire dei tanti servizi della città: affittare una bici, prenotare la visita di una mostra, riservare un posto ad un evento o partecipare a uno dei Wine Tours, che durante i giorni della manifestazione, connetteranno Milano ai territori vinicoli situati a breve e media distanza. La app, ha evidenziato in una nota Federico Gordini, presidente della manifestazione, “permette di vivere la Milano Wine Week come un’esperienza viva e in dialogo con le eccellenze della città. E una volta concluso l’evento rimane a disposizione”.Tra le innovazioni della app c’è il dialogo con l’Ecosistema Digitale E015, una iniziativa promossa da Regione Lombardia per favorire la creazione di relazioni digitali tra soggetti diversi, pubblici e privati, e l’utilizzo dei Beacon, la nuova frontiera del marketing di prossimità, che saranno dislocati in tutta la città. Questo permetterà al visitatore di ricevere suggerimenti nel più breve raggio del luogo in cui si trova, grazie alla geo localizzazione, e di costruire una Milano Wine Week tailor-made sui propri gusti ed esigenze. L’utente che accumula almeno tre esperienze durante la manifestazione, tramite app, potrà anche partecipare ad un concorso.