Lunedì 2 agosto 2021 - 19:27

In Italia 3.190 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, tasso al 3,8%

Crescono ricoveri in terapia intensiva (+19) e area medica (+116)

CONDIVIDI SU:





















Milano, 2 ago. (askanews) – Sono 3.190 i nuovi di casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, in apparente calo ma a fronte di un basso numero di tamponi processati, solo 83.223, come di consueto accade al lunedì.Lo comunica il Ministero della Salute. Le nuove vittime causate dal coronavirus Sars-Cov2 sono 20, per un totale di 128.088 morti ufficiali dell’inizio della pandemia. I guariti nelle ultime 24 ore sono, invece, 1.498.Crescono ancora i ricoverati: +19 in terapia intensiva e +116 in area medica, mentre il tasso di positività sale leggermente al 3,8% (+0,7%).In totale le dosi di vaccino somministrate sono, ad oggi, 68.916.310.