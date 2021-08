Domenica 1 agosto 2021 - 17:54

Coronavirus, 5.321 nuovi positivi in 24 ore e 5 morti

In sintesi, i dati del ministero della Salute

Roma, 1 ago. (askanews) – Sono 5.321 i nuovi positivi al coronavirus SARS-CoV-2 in 24 ore in Italia. Nello stesso lasso di tempo risultano 5 morti. I tamponi effettuati sono stati 167.761 mentre il tasso di positività è al 3,2%. E’ quanto si evince, in estrema sintesi, dall’odierno bollettino covid diramato dal ministero della Salute.San