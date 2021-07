Venerdì 16 luglio 2021 - 17:37

Altri 2.898 nuovi casi e 11 morti in Italia

Il tasso di positività sale all'1,4%

Roma, 16 lug. (askanews) – In aumento i nuovi casi da Coronavirus: nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.898 contagiati (ieri 2.455) e 11 morti (+2). E su 205.602 tamponi effettuati, il tasso di positività è stato dell’1,4% (+0,1%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del Covid-19 in Italia.In calo di una unità i ricoveri, in aumento quello relativo alle terapie intensive (+8). In totale sono state 59.966.908 le dosi di vaccino somministrate.red/vlm/Int5