Garavaglia: ampliare l’offerta turistica nel tempo e nello spazio

Ministro al Touring Club: offerta deve riguardare tutto il Paese

Milano, 14 lug. (askanews) – Valorizzare i piccoli centri italiani “è esattamente nella direzione di quello che dobbiamo fare come Paese: stiamo cercando di indirizzare l’azione del ministero su sostanzialmente due linee guida: ampliare offerta turistica nel tempo e nello spazio, nel tempo per godere dei nostri luoghi tutto l’anno e nello spazio nel senso non solo dei grandi attrattori, ma in tutta la bella Italia”. Lo ha detto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, intervenendo alla premiazione delle Bandiere arancioni del Touring Club Italiano, dedicate ai piccoli comuni dell’entroterra del nostro Paese.“Per fare questo serve valorizzare la bellezza dell’Italia poco conosciuta – ha aggiunto Garavaglia -. Lo si fa con la qualità che consente di vendere meglio il prodotto Italia. Vogliamo creare un’offerta turistica cha raggiunga tutta la nostra nazione”.Il minsitro ha poi rivolto le proprie congratulazioni al Touring Club e ai sindaci che hanno ricevuto il riconoscimento.