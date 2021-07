Martedì 13 luglio 2021 - 11:33

“Oltre 58 mln di dosi di vaccino somministrate” (Speranza)

Ma attenzione, perchè pandemia non è finita

Roma, 13 lug. (askanews) -“Ad oggi in Italia abbiamo somministrato oltre 58 milioni di dosi di vaccini, 550mila solo nella giornata di ieri. Dobbiamo continuare così con la consapevolezza che questa è l’arma più efficace che abbiamo per chiudere questa stagione così difficile”.Lo ha ribadito il ministro della Salute, Roberto Speranza, al G20 Women 20 (W20) Summit 2021 in corso a Roma.“Siamo ancora dentro un’epidemia terribile”, ha ricordato il ministro , sottolineando come “nelle ultime settimane tocchiamo con mano anche in Europa elementi di significativa ripresa del contagio dovuti alla variante Delta”: “È una battaglia ancora da vincere. Siamo ancora in questa epidemia e guai a pensare che sia finita”, ha detto.Mpd/Int5