Martedì 13 luglio 2021 - 16:46

Coronavirus, 1.534 nuovi positivi in 24 ore

I dati del ministero

Roma, 13 lug. (askanews) – Sono 1.534 i nuovi positivi a coronavirus SARS-CoV-2 in 24 ore in Italia, su 192.543 test effettuati. I morti per COVID-19, nello stesso lasso di tempo, risultano 20. E’ quanto si evince, in estrema sintesi, dall’odierno bollettino Covid diramato dal ministero della Salute.San